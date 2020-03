Covid-19, in Italia oltre 97mila contagiati. 756 decessi in 24 ore

...caricamento in corso...

Sta per varcare la soglia dei 100mila il numero dei casi totali di persone contagiate dal coronavirus in italia. Al momento sono 97.689, 5.217 in più rispetto al dato di ieri.

Le vittime collegate al Covid-19 sono arrivate a 10.779, 756 sono state registrate nelle ultime 24 ore. I pazienti guariti in totale sono 13.030, 646 solo nella giornata di ieri. Sono 3.906 i malati ricoverati in terapia intensiva, 50 in più rispetto a ieri.

Al momento il totale dei pazienti positivi è 73.880. Di questi 3.906 sono in terapia intensiva, 27.386 sono ricoverati con sintomi e 42.588 si trovano in isolamento domiciliare. Sempre rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva sono aumentati solo di 50 unità.

Lo ha reso noto, nel consueto punto in conferenza stampa, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli che ha voluto anche ringraziare “il popolo albanese e il presidente Edi Rama” per la partenza di 30 tra medici e infermieri in aiuto del nostro Paese.

“I dati sulla terapia intensiva e i numeri raccolti nel weekend ci incoraggiano nel messaggio che con i nostri comportamenti salviamo vite e ci induce a essere ancora più stretti. Sono numeri solidi e concreti”, ha spiegato lo pneumologo Luca Richeldi durante la conferenza stampa della Protezione Civile. “Ma – ha precisato – la battaglia è lunga, dobbiamo essere rigorosi”.

La Lombardia rimane la regione più colpita dove i contagi hanno superato quota 40mila: con i 1.542 nuovi positivi, il totale è 41.007 con un incremento su sabato del 4,03%. Nelle ultime 24 ore sono morti 416 pazienti, portando il numero complessivo a 6.360. “Si tratta dei soggetti tamponati, come sappiamo il numero è nettamente superiore”, ha ammesso l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

Un terzo dei nuovi casi si è registrato nella provincia di Milano con un incremento di 546 positività, di cui 247 nella città capoluogo con un trend del 7,81%. Nella Bergamasca si sono registrati altri 178 casi, 335 nel Bresciano e in provincia di Cremona 157. Nel Lodigiano sono 28 i nuovi contagiati.