Previsioni meteo, focus maltempo: torna l’inverno

Correnti più fredde dal nord Europa andranno ad alimentare una bassa pressione che andrà formarsi sull’alto Tirreno. Questo determinerà un peggioramento sulla nostra provincia.

Dalla serata ci saranno dei rovesci intermittenti sulla fascia prealpina, mentre in pianura il rischio di fenomeni sarà basso. La quota neve inizialmente si attesterà sui 1500m, in graduale lento calo la notte.

LUNEDI 30 MARZO

La mattina avremo fenomeni su tutti i rilievi del vicentino, con sconfinamenti sulle pianure adiacenti. Nel primo mattino quota neve 1000m circa, in calo col passare delle ore a 700-800m a metà giornata. Dal tardo pomeriggio le precipitazioni si attiveranno anche in pianura, coprendo tutto il territorio provinciale con fenomeni diffusi ed estesi, la sera di moderata intensità. La quota neve tenderà ancora calare, portandosi in tarda serata e nottata sui 300m per il vicentino occidentale e 500m su quello orientale. Arriverà una spruzzata sui principali paesi del fondovalle: Valdastico, Posina, Arsiero, Valli del Pasubio, Recoaro Terme.

1-3cm di neve si vedranno anche sulle zone più alte dei Colli Berici.

Tra la tarda sera e la notte probabile pioggia mista a neve anche in pianura tra i 100 e 200 mslm.

MARTEDì 31 MARZO

Nel primo mattino ultime deboli precipitazioni su ovest e alto vicentino con nevischio fino a 200m.

Migliora nel corso della giornata con schiarite dal pomeriggio.

Correnti fredde da est e clima invernale.

A fine peggioramento saranno caduti:

5-10mm di pioggia su basso vicentino

10-25mm su alte pianure

30-50cm di neve a 1500m

10-20cm a 1000m