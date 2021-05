Covid, 6.659 nuovi casi e 136 morti. In calo il tasso di positività

. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.659 nuovi casi a fronte di 294.686 tamponi eseguiti. Ricordiamo che nella giornata di venerdi 14 maggio l’incremento era stato di 7.567 nuovi casi su 298.186 test effettuati.

Gli altri dati. Purtroppo, nelle ultime 24 ore, si registrano anche altri 136 morti, contro i 182 di ieri. In questo modo il totale delle vittime da inizio pandemia arriva a quota 124.063. In terapia intensiva sono ricoverati 1.805 pazienti. I guariti e i dimessi invece sono 13.292. Al 2,2% il tasso di positività, in calo rispetto al 2,8% di venerdi.

Sempre secondo i nuovi dati diffusi dal ministero della Salute, i ricoverati con sintomi sono 12.493. In isolamento domiciliare invece ci sono 318.532 persone. Mentre, per quanto riguarda gli attualmente positivi: sono 332.830. Ultimo dato, i dimessi e i guariti che in totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono 3.696.481.

Dal ministro della Salute intanto arrivano parole di ottimismo. Roberto Speranza infatti ha detto: “Presto si ripartirà, si tornerà nei cantieri, nelle fabbriche, nei luoghi di discussione e questa è una cosa grande e bella. Oggi possiamo dire che si riapre perché siamo stati attenti e prudenti”. Poi però il ministro della Salute ha sottolineato: “Le riaperture devono essere ponderate perché non vogliamo tornare indietro”.