Zucchero, è uscito il primo album interamente acustico del cantante

“Inacustico D.O.C. & more” è il titolo del nuovo album di Zucchero che contiene, oltre a tutti i brani dell’ultimo disco di inediti “D.O.C.” anche una selezioni di grandi successi arrangiati in versione acustica.

Il disco sarà disponibile in doppio formato CD, triplo vinile, in digitale e non solo. Ci sarà anche un’edizione limitata composta da un triplo LP autografato, disponibile solo per Amazon.