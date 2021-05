Violentissimo schianto fra due auto in Preara: quattro feriti, uno grave

Grave incidente stradale alle 19,30 in via Maglio a Montecchio Precalcino, nella frazione di Preara: nell’impatto fra una Subaru e una Volkswagen Golf quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali è stata trasportata in ospedale a Vicenza in codice rosso con l’elicottero del 118 di Padova Emergenza: è ricoverata in gravi condizioni in rianimazione.

Su una Golf, ferma per svoltare a sinistra in un gruppo di abitazioni, è piombata la Subaru proveniente dalla stessa direzione e in fase di sorpasso, probabilmente ad alta velocità e in un tratto con semicurve. La Golf è stata infatti sbalzata in avanti di una ventina di metri, mentre la Subaru, con a bordo quattro giovani che pare stessero partecipando a un addio al celibato, ha carambolato, sradicando completamente anche un lampione. Sul posto, tre ambulanze del Suem, l’elisoccorso, la polizia locale, i vigili del fuoco (con due mezzi), chiamati per estrarre uno dei passeggeri della Subaru. Quattro come detto le persone soccorse e trasportate in ospedale: una a Vicenza in gravi condizioni e tre a Santorso.