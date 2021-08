Covid, 6.968 nuovi casi e 31 decessi. Figliuolo alle Regioni: “Dal 16 agosto vaccini senza prenotazione a 12-18enni”

Sonoa fronte dieffettuati.(lo stesso numero di ieri) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 128.304. I. Le terapie intensive occupate salgono di 15 unità, +68 i posti occupati nei reparti ordinari. Con i dati comunicati oggi dal Ministero della Salute, si conferma un aumento delle vittime rispetto al trend delle ultime settimane, mentre continua ad essere lieve la crescita dei contagi. Sale invece costantemente il numero di persone ricoverate in ospedale.

Intanto la campagna vaccinale cambia priorità: per raggiungere l’obiettivo di immunizzare l’80% della popolazione entro fine settembre, si punta sui giovanissimi mentre passa in secondo piano la rincorsa agli over 50 che non hanno ricevuto neanche una dose. A renderlo noto è il commissario all'emergenza covid, Francesco Paolo Figliuolo, in una lettera indirizzata alle Regioni e alle Province Autonome con la quale chiede di “predisporre corsie preferenziali per l’ammissione alle somministrazioni dei cittadini” che hanno tra i 12 e i 18 anni a partire dal 16 agosto, “anche senza preventiva prenotazione”.

E i pediatri lanciano l'allarme vaccini per i bambini. “Il covid uccide anche tra i bambini e per questo serve uno scudo anche per loro” è l'appello della Società italiana di pediatria che chiede un “vaccino sicuro ed efficace con cui difendere anche i nostri bambini da questo terribile virus”. Nel nostro Paese si sono contati 14 decessi fino ai 9 anni (casi al 5,5%) e 16 tra i 10 e i 19 (casi al 10%).