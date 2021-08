Covid, 7.270 nuovi positivi, 30 decessi. Vaccini: 70% di persone raggiunte con prima dose

Secondo i dati del ministero della Salute Sono 7.270 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore su 216.969 tamponi processati; il tasso di positività sale al 3,4% (+0,4%). si contano altri 30 decessi e 4.715 guariti. Aumentano ancora i ricoveri, sia quelli nelle terapie intensive (+15) sia quelli nei reparti ordinari (+27). Crescono anche gli attualmente positivi: sono 121.285, cioè oltre 2.500 in più rispetto a ieri.



Un dato che va ad incidere, al rialzo, sul tasso di positività è quello della Regione Lazio che a causa della sospensione dei sistemi informatici a seguito dell'attacco hacker, i dati che vengono aggiornati sono solo quelli relativi ai nuovi positivi, ai decessi ed alle ospedalizzazioni, ma non al numero dei tamponi processati.



Peggiora intanto la situazione epidemiologica Covid-19 in Italia, misurata dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), in base al calcola dell'incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati. Nella mappa epidemiologica aggiornata oggi salgono a 5 le regioni in rosso: anche la Calabria si aggiunge alla lista, che comprende Toscana, Marche, Sicilia e Sardegna. Mentre gran parte del resto della Penisola, in misura maggiore rispetto alla scorsa settimana, è in giallo. Restano in verde sempre meno aree: solo il Molise e la provincia autonoma di Bolzano.



Vaccini: 73 milioni le dosi somministrate ad oggi, pari al 70% di persone raggiunte con prima dose e oltre il 65% di quelle completamente vaccinate. Lo rende noto l'ufficio del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Figliuolo. “Si tratta di un grande risultato che si deve anche ai giovani nella fascia 12/19 anni che da soli hanno richiesto negli ultimi giorni oltre il 20% delle dosi ottenendo così la massima protezione nei confronti del Coronavirus”.