Atletica, annuncio a sorpresa di Jacobs. Gran Bretagna: a rischio l’argento della staffetta

L’e un caso doping nella staffetta 4×100 della Gran Bretagna. Ma cominciamo parlando dell’uomo copertina alle Olimpiadi di Tokyo 2020; il vincitore della medaglia d’oro nei 100 metri piani e nella staffetta 4×100, ha fatto sapere che il suo 2021 si chiude qui, dando appuntamento al 2022. Lo ha fatto sapere ai suoi fan durante una chat su Instagram.Il velocista bresciano avrebbe dovuto gareggiare il 21 agosto a Eugene, nell’Oregon, in occasione del Prefontaine Classic, una delle tappe della Diamond League. Ma un problema alla cartilagine del ginocchio e le nove ore di fuso dall’Italia, a cui vanno sommate le 7 non ancora smaltite al rientro dal Giappone, hanno spinto Jacobs a rinunciare al meeting.

La Gran Bretagna invece rischia di perdere la medaglia d’argento centrata nella staffetta 4×100 maschile alla XXXII Olimpiade. Infatti, Chijindu Ujah, il 27enne primo staffettista, è sotto indagine per una violazione antidoping che potrebbe portare alla cancellazione del secondo posto del quartetto inglese battuto per un solo centesimo dagli azzurri Patta, Jacobs, Desalu e Tortu. In caso di squalifica di Ujah e quindi di tutta la staffetta del Regno Unito, l’argento andrebbe al Canada e il bronzo alla Cina.

Ujah è stato controllato proprio dopo la conclusione della staffetta 4×100. Nella sua urina sono state trovate tracce di ostarina, un anabolizzante che ha effetti simili al testosterone. La violazione è stata riscontrata l’8 agosto dal laboratorio antidoping di Tokyo, ovvero due giorni dopo la gara. Ujah in attesa delle controanalisi è stato sospeso in via cautelare. Se la positività venisse confermata il caso passerebbe alla Divisione Antidoping del Tribunale dello Sport.