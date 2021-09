Covid: allerta dell’Aifa per antivirale al posto del vaccino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Aifa mette in guardia: il farmaco Parvulan è indicato per il trattamento dell’Herpes Zoster, illegale in Italia, “ma viene utilizzato in sostituzione” del vaccino anti-Covid. E’ quanto afferma l’Aifa, precisando che il medicinale è utilizzato per il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio e non è autorizzato. L’allerta è scattata in seguito all’aumento di richieste sospette di importazione.

Intanto l’Agenzia italiana del farmaco specifica che “Nel periodo 27 dicembre 2020-26 agosto 2021 sono pervenute 91.360 segnalazioni di sospetta reazione avversa su un totale di 76.509.846 dosi di vaccino anti-Covid somministrate (tasso di segnalazione di 119 ogni 100.000 dosi), di cui l’86,1% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari”.

Le segnalazioni gravi – afferma ancora l’Aifa – corrispondono al 13,8% del totale, con un tasso di 13 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate. Come riportato nei precedenti Rapporti, indipendentemente dal vaccino, dalla dose e dalla tipologia di evento, la reazione si è verificata nella maggior parte dei casi (80% circa) nella stessa giornata della vaccinazione o il giorno successivo e solo più raramente oltre le 48 ore successive.