Covid, aumentano i contagi nell’ultima settimana. Diminuiscono le somministrazioni di quarte dosi

I nuovi casi di Coronavirus stanno aumentando: più 15% negli ultimi 7 giorni e il monitoraggio della Fondazione Gimbe segnala anche una crescita dei ricoveri nei reparti ordinari +9,8% e nelle terapie intensive +21,7%. Nella settimana tra l’11 e il 17 novembre sono 208mila i nuovi contagi contro i 108mila della settimana precedente, con una media dunque di 20mila al giorno. Si registra comunque un lieve calo di decessi, 533 -2,9%. Gli attualmente positivi sono 452.895 contro i 418.554 di sette giorni fa e le persone in isolamento domiciliare sono 445.667 contro 411.995.

La Fondazione Gimbe conferma dunque una diffusa ripresa della circolazione virale, peraltro sottostimata per il largo utilizzo diffuso di tamponi ‘fai da te’, di cui s’intravede già un impatto iniziale sui ricoveri in area medica e in terapia intensiva. “Con l’arrivo dei mesi freddi e la permanenza al chiuso, anche senza considerare l’eventuale emergenza di varianti in grado di ‘scalzare’ Omicron 5, la circolazione virale è destinata ad aumentare” sottolinea Cartabellotta.