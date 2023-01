Covid, calano ricoveri e intensive. La sottovariante Kraken più contagiosa ma per ora non preoccupa

Il Ministero della Salute ha apportato alcune modifiche alle regole sulla gestione dei casi e dei contatti: “per i soggetti che sono sempre stati asintomatici e per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigienico o molecolare. In caso di peggioramento della situazione epidemiologica, sono già state diffuse indicazioni in tema di mascherina, smart working, vaccini, tamponi e cure domiciliari”.

Per il momento, però, non sono state rilevate differenze significative nella gravità delle infezioni tra i casi da variante Kraken e altre mutazioni, ma saranno eseguite verifiche nei prossimi giorni. È detta così dal nome di un mitico mostro marino norvegese e l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha definita la sottovariante più trasmissibile della pandemia. Questa mutazione gli permette di agganciarsi in modo più efficiente al recettore Ace2, la porta d’ingresso del virus sulle cellule umane e di sfuggire agli anticorpi.

Secondo i dati del Centro europeo per la sorveglianza e il controllo delle malattie (Ecdc), aggiornati al 5 gennaio, la sottovariante Kraken rappresenta il 139% dei casi negli Stati Uniti e il 137% in Europa. Al momento un aumento dei casi si è registrato in Regno Unito, Germania e Usa, ma non è possibile stabilire una correlazione con la presenza della sottovariante. Per quanto l’Italia si conferma la stabilità che si sta registrando da settimane: “Pur con qualche ondulazione, si osserva una stabilizzazione della situazione”, ha detto il direttore per la Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza.