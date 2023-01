Il Comune di Vicenza mette in all’asta sette negozi, tre terreni e due appartamenti

“Piatto forte” dell’asta comunale che si mercoledì 18 gennaio a Vicenza saranno i sette locali ad uso commerciale a ridosso del centro storico. A venire battuti all’asta ci saranno inoltre due appartamenti fuori provincia e tre terreni (solo uno edificabile in città, altri due agricoli a Valproto) di proprietà del Comune di Vicenza. In tutto si tratta di 12 lotti singoli che sono stati ritenuti alienabili dal patrimonio dell’ente e quindi “svincolati ” e pronti per la cessione a privati.

Appuntamento dunque per le ore 10 del mattino di mercoledì prossimo per l’apertura delle offerte che dovranno pervenire entro il giorno precedente, secondo le modalità esposte nel regolamento del bando comunale. Sul sito del Comune sono pubblicate le caratteristiche di tutti gli immobili e le modalità di presentazione delle offerte che vanno prodotte entro le 12 di martedì 17 gennaio. Previsto un introito complessivo vicino al milione di euro.

I sette negozi si trovano in diverse zone della città berica: in via Pajello, via Vico, via Fra Paolo Sarti e contra’ Santa Lucia. Hanno superfici che variano dai 43 metri ai 100 metri quadrati e un prezzo a base d’asta dai 44.955 euro ai 137.700 euro. Il bando prevede poi la vendita di un terreno edificabile di 1.156 metri quadrati in via Sant’Antonino con base d’asta di 396.288 euro. Il 25% dell’introito della vendita dovrà essere versato allo Stato perché si tratta di un terreno proveniente dal federalismo demaniale. Il Comune mette in vendita anche due terreni agricoli a Valproto, rispettivamente di 5.501 metri quadrati per un prezzo base di 33.534 euro e di 6.267 metri quadrati per 38.239 euro (questo secondo lotto viene ceduto in accordo con la Provincia, proprietaria del 50%).

Infine, è possibile partecipare all’asta di due appartamenti che si trovano in via Fra Paolo Sarpi a Padova: sono entrambi liberi. Il primo ha una superficie di 108 metri quadrati e prezzo a base d’asta di 68.234 euro, mentre il secondo è di 115 metri quadrati e viene messo in vendita a 73.483 euro.