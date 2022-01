Covid, contagi in calo ma serve prudenza. Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia passano in zona arancione

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Inizia a scendere la curva dei contagi d Covod 19 in Italia: rispetto ad una settimana fa (lunedì 17 gennaio) c’è stato un calo del 4,3%, ossia 53.571 positivi in meno. Secondo il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge è “plausibile” che con la variante Omicron del coronavirus la Regione si stia avviando verso la fine della pandemia. Ma per molti scienziati è presto per dire che stiamo vicini alla fine: il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, infatti sostiene che possano emergere altre varianti del virus. “Per questo esorto alla prudenza e al rispetto nei comportamenti individuali. C’è una chiara riduzione dei contagi, anche se confrontiamo i numeri di questa domenica rispetto alla precedente, ma – sottolinea Locatelli – io esorterei ad avere ancora un po’ di prudenza per confermare questo dato”. Gli fa eco Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit): “Fare previsioni con un virus così variabile è sempre molto complicato. Credo che quello dell’Oms sia solo un auspicio ma, oggi, non ci sono elementi sufficienti per dire che con Omicron è arrivata la fine della pandemia. Tutta questa sicurezza potremmo averla tra un po'”.