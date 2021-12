Covid, parere Cts: quarantena di 5 giorni per vaccinati con booster. In Italia 98.020 nuovi casi

Riduzione della quarantena a 5 giorni e tampone a fine isolamento per i vaccinati con booster che vengono a contatto con una persona risultata positiva. Stessa regola per chi ha fatto solo le due dosi da meno di quattro mesi. Sarebbe questo l’orientamento del Comitato tecnico scientifico riunitosi oggi per fornire un parere sull’ipotesi di ridurre o azzerare la quarantena per i contatti stretti vaccinati con tre dosi. Il parere dei tecnici è di fatto un compromesso tra la richiesta dei governatori di Regione, che chiedevano di esentare gli immunizzati dall’isolamento, e i dubbi di chi invece la ritiene una misura rischiosa.

Chi è impiegato nei servizi essenziali ma è vaccinato con dose booster non dovrà invece sottoporsi ad alcun giorno di quarantena. Ma dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2 per circa una settimana. Per quanto riguarda invece i positivi, basterà un isolamento di 7 giorni (invece degli attuali 10 previsti) e un tampone negativo a fine quarantena.

Il parere del Cts verrà esaminato dalla cabina di regia a Palazzo Chigi per passare poi al Consiglio dei ministri. Sul tavolo ci sarebbe anche l’estensione dell’obbligo di Super Green pass a tutti i lavoratori, sia nel settore pubblico che privato. Si lavora inoltre a un intervento per ridurre il prezzo delle mascherine Ffp2.

Sono intanto 98.020 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 78.313 di ieri. I tamponi processati sono stati 1.029.429 per un tasso di positività che si attesta al 9,5%: ieri al 7,6%. Ancora alto il numero dei decessi, 136. I guariti odierni sono 21.871.