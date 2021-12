Vaccini anti-Covid, in Veneto uno su tre ha già ricevuto la dose booster

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Prosegue a ritmi serrati la campagna vaccinale anti-Covid in Veneto. Ieri 28 dicembre, in un solo giorni, le dosi somministrate sono arrivate a quota +54.157: per la maggior parte si tratta di addizionali/booster (+45.140) a cui si aggiungono 5.442 prime inoculazioni e 3.575 per il ciclo completo. Finora, in totale, sul territorio regionale siamo arrivati a quota 9.010.899 che segna il 98,4% delle dosi somministrate su quelle fornite.

Parlando sempre in termini di percentuali al momento il 78,7% della popolazione residente in Veneto ha ricevuto almeno una dose di vaccino e ha prenotato la seconda. Ad aver già ricevuto il booster, invece, è il 32,9% (1.597.245). Per quanto riguarda l’età siamo arrivati al 100% di over 80 vaccinati con almeno una dose e prenotati per la seconda. I dati relativi alle classi di età-ciclo completo della vaccinazione vanno dal 73,4% dei 12-19 anni al 92,8% dei 70-79 anni. I bimbi nella fascia 5-11, per i quali è da poco partita la campagna, hanno raggiunto il 7,8% di copertura.

VICENTINO. In terra berica le dosi di vaccino (prima, seconda e booster) somministrate fino al 28 dicembre 2021 sono 1.553.450. Di cui 919.004 per i residenti nel territorio dell’Ulss 8 e 634.446 in quello dell’Ulss 7: nella giornata di ieri sono state inoculate rispettivamente 5.908 e 3.540 dosi. Numeri che rendono conto del grande sforzo organizzativo e che nel complesso portano l’azienda sanitaria Berica ad una copertura con ciclo completo al 77,2% della popolazione e l’azienda sanitaria Pedemontana al 74,3%.