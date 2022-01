Covid: da domani mezza Italia in zona gialla

Con l'arrivo del 2022 arrivano anche nuove regole e vengono aggiornate le misure anti-Covid per adeguare le restrizioni agli ultimi provvedimenti, che tentano di far fronte alla quarta ondata e al dilagare della variante Omicron., il giallo diventa il colore dominante in Italia e per i non immunizzati si entra in un semi-lockdown a partire dal 10 gennaio.

Intanto viene annullata la quarantena per i soggetti asintomatici, venuti in contatto con un positivo, se hanno già ricevuto il booster o completato il ciclo vaccinale primario nei quattro mesi precedenti, o ancora che siano guariti da meno di 120 giorni. La quarantena viene sostituita da un regime di auto sorveglianza di 5 giorni, con obbligo di mascherina Ffp2 per almeno 10 giorni. Chi è vaccinato da oltre quattro mesi, se asintomatico, deve invece fare una quarantena di 5 giorni. Resta tutto invariato per i non vaccinati: la quarantena rimane di 10 giorni.

Da domani inoltre passano in zona gialla anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia, che vanno ad aggiungersi a Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e le Province autonome di Bolzano e Trento. Il 5 gennaio sarà un giorno caldo sul fronte politico perchè potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri il decreto che prevede l'obbligo del Super Green pass per tutti i lavoratori, dopo l'obbligo vaccinale già previsto per sanitari, forze dell'ordine e insegnanti. La scuola riapre infine tra il 7 e il 10 gennaio 10 gennaio e tutti gli insegnanti saranno obbligati a indossare le mascherine Ffp2. Potrebbe però cambiare il sistema di quarantene e Dad per gli studenti dopo le proposte delle Regioni al governo.