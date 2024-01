Covid e influenza, ospedali sovraffollati. Pazienti sulle barelle per ore

d e, soprattutto, casi di influenza con complicanze respiratorie” dichiara il presidente della Società italiana sistema 118 Mario Balzanelli che aggiunge: “Una crescita di richieste di soccorso è dovuta anche al fatto che molti punti di guardia medica sul territorio sono chiusi per mancanza di personale”. A Torino e nel Lazio sono state annullate le ferie per i medici. Balzanelli poi riferisce che in un simile contesto: le ambulanze arrivano cioè negli ospedali ma non possono lasciarvi i pazienti per mancanza di posto. I pazienti restano sulle barelle nei mezzi di soccorso fuori dagli ospedali per ore e questo porta di fatto ad un blocco dell'attività del 118.