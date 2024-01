Sparatoria di Settecà del novembre scorso: ai domiciliari un ventenne

Si è chiuso il cerchio nelle indagini per individuare il responsabile della sparatoria che lo scorso 15 novembre ha portato al ferimento di un ragazzo di 20 anni in zona Settecà a Vicenza.

La squadra mobile della Questura di Vicenza il 29 dicembre scorso ha eseguito infatti un’ordinanza di misura cautelare personale – arresti domiciliari presso la sua residenza – nei confronti di un ventenne, le cui iniziali sono S.R.

In quella circostanza, due fazioni opposte di bande giovani – appartenenti alle cosiddetta “Generazione Z” – si diedero appuntamento per “ chiarire un diverbio“ maturato nell’ambito dell’acquisto e spaccio di droga. Un membro della banda avversaria, travisato ed armato di pistola, dopo aver esploso alcuni colpi a scopo intimidatorio, ne aveva esploso uno ad altezza d’uomo, ferendo un ragazzo all’addome: solo per caso il proiettile non aveva causato lesioni letali.

L’applicazione degli arresti domiciliari da parte dell’autorità giudiziaria berica è stata decisa in base alla successiva attività investigativa, svolta dall’ufficio investigativo di viale Mazzini, coordinata dalla Procura della Repubblica.