Covid, ecco la variante di Natale. Feste a rischio per un milione di italiani

. A lanciare l'allarme è l'Organizzazione mondiale della sanità, che ha classificato la variante di Sars-CoV-2come “variante di interesse” separata dal lignaggio BA.2.86, alias Pirola. In precedenza era stata classificata “Voi” come parte dei sottolignaggi BA.2.86.

L'Oms “sta monitorando le evidenze e aggiornerà la valutazione del rischio JN.1 se necessario”, viene riferito in una nota. Ma intanto quasi un milione di italiani “passeranno le feste di Natale a letto ammalati”. Lo ha confermato anche il virologo Fabrizio Pregliasco, secondo il quale “Siamo in una fase di crescita di tutte le infezioni, soprattutto di quelle respiratorie. Specialmente il virus H1n1 è in costante crescita e anche il Covid è molto più contagioso ma più buono, anche se non troppo. Soprattutto questi ultimi casi sono sottostimati, perché il tampone non viene eseguito”. Per Pregliasco “nonostante il leggero arresto della scorsa settimana anche il dato dell'occupazione degli ospedali, dei ricoveri e delle morti è in crescita e desta preoccupazione”.

A fronte della situazione rischiosa la Società italiana di medicina generale e delle cure primarie (Simg) e della Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit) raccomandano una prevenzione vaccinale e una gestione mirata dei pazienti con Covid. Da qui il consiglio di adottare misure per prevenire infezioni e malattie gravi, utilizzando tutti gli strumenti disponibili: dall'indossare una mascherina quando ci si trova in aree affollate; a mantenere una distanza di sicurezza dagli altri se possibile. Resta importante tenersi aggiornati con le vaccinazioni anti Covid e influenza, soprattutto se si è ad alto rischio di malattia grave.