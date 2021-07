Panda si scontra con il bus Svt: ferita una donna, figlio e passeggero contusi

Schianto fra un’auto e un autobus Svt a mezzogiorno e mezzo a Valdagno: una donna è rimasta ferita e altre due sono rimaste contuse.

L’incidente è avvenuto in via Sette Martiri, all’ingresso Sud della città e ha coinvolto, oltre al mezzo del servizio pubblico, una Fiat Panda. Sul posto, per estrarre la donna dal veicolo, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Schio, per estrarre la conducente dell’utilitaria, rimasta incastrata nell’abitacolo.

La donna è stata poi presa subito in cura dai sanitari del Suem 118, giunti con un’ambulanza, e portata all’ospedale San Lorenzo per le cure del caso. I sanitari hanno dovuto assistere sul posto anche i sanitari il figlio della donna e un passeggero dell’autobus. Per deviare il traffico ed eseguire i rilievi dell’incidente stradale, sol posto è accorso la polizia locale Valle Agno. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.