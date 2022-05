Covid, estensione di un anno al green pass. Presto in arrivo un vaccino contro le varianti

E’ arrivato oggi il via libera dal Parlamento europeo allanche se per il via libera definitivo servirà l'accordo con i governi dell’Unione Europea ma già è noto che i negoziati partiranno subito in modo che le nuove regole possano entrare in vigore prima dell’attuale scadenza del 30 giugno di quest’anno. La motivazione – spiega il Parlamento europei – è che in tal modo

Secondo la Fondazione Gimbe per la settimana 27 aprile-3 maggio scendono i contagi in Italia con i nuovi casi che vanno sotto quota 400mila, a fronte di un numero stabile di tamponi totali. Calano anche i decessi -7%. In Italia sono registrati 48.255 nuovi casi di coronavirus a fronte di 327.178 tamponi effettuati e altri 138 decessi. Tasso di positività si attesta al 14,7%. L'Organizzazione mondiale della sanità ha rivisto intanto le stime sui decessi a causa del Covid: la pandemia ha ucciso tra i 13,3 e i 16,6 milioni di persone tra il 2020 e il 2021. L’Oms triplica quindi il numero di morti nel mondo legati alla malattia.



Sul fronte vaccini: il capo della task force della campagna vaccinale dell'Agenzia europea del farmaco Marco Cavaleri riferisce che molto probabilmente entro settembre sarà approvato a livello europeo il primo vaccino anti-Covid adattato alle varianti. “I vaccini al momento più avanti sono quelli a mRna, non è un mistero, la nostra priorità è assicurare l'approvazione quanto prima, in modo – ha aggiunto Cavaleri – da poter cominciare la campagna vaccinale nell'Unione in autunno”.



Secondo quanto riferito da Cavaleri l'Ema ha cominciato a esaminare la domanda di autorizzazione di Moderna per estendere l'uso del suo vaccino anti-Covid, lo Spikevax, ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 5 anni. “E' la prima domanda per questa fascia d'età. Per Nuvaxovid (il vaccino proteico dell'americana Novavax) stiamo valutando ora i dati così per dare eventualmente una raccomandazione al suo utilizzo nei giovani tra i 12 e i 17 anni”, ha poi aggiunto Cavaleri sottolineando che è iniziata la valutazione della richiesta di via libera per una dose booster del vaccino Vaxzevria, di AstraZeneca, in persone di età superiore ai 18 anni.



In merito alla quarta dose: “Il vaccino ha salvato quasi mezzo milione di over 60, ma è troppo presto per considerare la somministrazione di una quarta dose di vaccini anti-Covid a mRna nella popolazione generale. Le persone di età superiore a 80 anni potrebbero beneficiare di un secondo booster – sottolinea Cavaleri – considerato che sono più a rischio di sviluppare forme gravi di Covid”. Il responsabile dell’Ema ha poi precisato che solo il 50% degli europei ha ricevuto la vaccinazione completa e il booster, mentre il 15% degli over 18 non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino.

Cavaleri lancia un monito: “In Ue la situazione Covid si è stabilizzata, tuttavia le infezioni sono ancora milioni nel mondo. Questa pandemia è tutt'altro che finita. Dobbiamo rimanere vigili ed essere preparati alla comparsa di nuove varianti e a un possibile aumento di casi di Covid-19 nel prossimo inverno”.