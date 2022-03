Covid, Fondazione Gimbe: la curva risale. Novavax non decolla

Risale dopo 5 settimane la curva dei contagi Covid in Italia: +1,5% in 7 giorni. A fotografare l’inversione di rotta è l’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 2-8 marzo secondo il quale calano però i ricoveri in area medica (-16,1%) e in terapia intensiva (-16,4%); giù del 19,3% i decessi . “La circolazione del virus è ancora molto elevata” avverte il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta che crede sia “pura follia pensare di abbandonare l’utilizzo delle mascherine al chiuso, indipendentemente dalla scadenza dello stato di emergenza”. “Nei prossimi 7-10 giorni – aggiunge – capiremo se la risalita della curva dei nuovi casi e’ un semplice rimbalzo o l’inizio di una nuova ondata”.

Nella nuova settimana si registra anche un ulteriore calo dei nuovi vaccinati contro il Covid-19: sono stati 29.474 rispetto ai 39.036 della settimana precedente, ovvero il 24,5% in meno. Di questi il 17,9% è rappresentato dalla fascia 5-11: 5.290, un numero dimezzato rispetto alla settimana precedente (-50,1%). Nonostante l’obbligo vaccinale e l’obbligo di Green pass rafforzato sui luoghi di lavoro, tra gli over 50 il numero di nuovi vaccinati scende ancora, attestandosi a quota 9.682, con il -11,5% rispetto alla settimana precedente.

Non decolla il vaccino Novavax. Secondo il report Gimbe, “dal 28 febbraio sono state somministrate 11.595 dosi” del siero a base proteica, “di cui il 59,2% in persone over 50, la maggior parte delle quali in età lavorativa”. Come sottolinea Cartabellotta “la speranza che questo vaccino, basato su una tecnologia più tradizionale rispetto agli innovativi vaccini a mRna, potesse convincere gli indecisi è stata disattesa”.