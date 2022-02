Covid, il monitoraggio Iss: in calo l’incidenza e i ricoveri, anche in terapia intensiva

Continua a migliorare, giorno dopo giorno, la situazione epidemiologica del Coronavirus nel nostro Paese. Tutti i parametri risultano essere in calo e parallelamente il numero dei vaccinati continua a crescere. In particolare, in questo quadro spicca la diminuzione dell’incidenza dei casi di Covid e l’indice di trasmissibilità Rt in Italia. Stando ai dati diffusi dal nuovo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità e dal ministero della Salute, l’incidenza settimanale a livello nazionale scende a 672 ogni 100.000 abitanti contro 962 della rilevazione precedente.

L’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,77 (range 0,72 – 0,88), in calo rispetto alla settimana prima, quando si attestava a 0,89. Continua ad alleggerirsi anche la pressione ospedaliera su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda le terapie intensive, dove sono ricoverati i malati Covid più gravi, il tasso di occupazione di posti letto è al 10,4% contro il 13,4% del precedente monitoraggio. Neri reparti ordinari di area medica non critica, invece, il tasso di occupazione a livello nazionale è al 22,2% contro il 26,5% di una settimana fa.

Il monitoraggio Iss evidenzia inoltre che la percentuale delle nuove infezioni individuate mediante attività di tracciamento dei contatti è in leggera diminuzione (17% contro il 18% della settimana prima). In calo anche la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (31% contro 33%), mentre cresce la percentuale di casi diagnosticati attraverso attività di screening (52% contro 48%).