Covid, via libera dell’Aifa al vaccino per i bambini dai 5 agli 11 anni: si parte prima di Natale

Via libera dell’Agenzia italiana del farmaco alla somministrazione del vaccino anti-Covid ai bambini dai 5 agli 11 anni. La decisione, arrivata a sei giorni dall’ok dell’Ema, è stata presa ieri al termine della riunione della Commissione tecnico scientifica. L’immunizzazione avverrà con due dosi del vaccino Pfizer, in formulazione specifica e a un terzo del dosaggio rispetto a quella inoculata alle persone dai 12 anni in su, a tre settimane di distanza. Gli esperti suggeriscono anche di adottare, quando possibile, percorsi vaccinali“adeguati all’età” così da evitare possibili errori di somministrazione.

I dati disponibili “dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in termini di sicurezza”, scrive l’Aifa nel parere aggiungendo che “sebbene l’infezione da Sars Cov 2 sia sicuramente più benigna nei bambini, in alcuni casi essa può essere associata a conseguenze gravi, come il rischio di sviluppare la sindrome infiammatoria multisistemica che può richiedere anche il ricovero in terapia intensiva“.



In Italia le prime somministrazioni per i più piccoli sono attese a partire dalla seconda metà di dicembre. Il coordinatore del Cts Franco Locatelli aveva parlato del 23 mentre il sottosegretario alla Salute Andrea Costa confida “di partire prima di Natale” confermando che l’immunizzazione partirà £dal 20 al 25 di dicembre”. “L’importante – in ogni caso – è esser pronti a partire”. Le vaccinazioni saranno effettuate negli Hub vaccinali esistenti, dove verranno allestiti percorsi dedicati, e si aprirà anche ai medici pediatri e alle farmacie, come spiegato dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.