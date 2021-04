Da oggi quasi tutta Italia in giallo. Tornano in classe 7,6 milioni di alunni

Oggi sono almeno 7,6 milioni gli alunni presenti in aula, l'89,5% del totale, anche se non mancano le incertezze sugli spazi e la capienza delle aule nei singoli istituti. Nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado) la presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%. Il presidente dell’Associazione presidi di Roma e Lazio, Mario Rusconi, spiega:che in moltissimi istituti, nei primi giorni della settimana, non cambieranno affatto, rimanendo con una presenza al 50%. Proprio per avere il tempo di organizzare avevamo chiesto di riprendere la scuola in presenza dal 2 maggio. L’Ufficio scolastico ha comunque dato alcuni giorni di flessibilità”.