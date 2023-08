E’ morta Michela Murgia. La scrittrice aveva 51 anni

E' morta la scrittrice Michela Murgia. Aveva 51 anni. Era da tempo malata di cancro, un carcinoma renale al quarto stadio. Ha raccontato pubblicamente questi suoi ultimi mesi di vita, non solo attraverso i suoi canali social ma anche con l'ultimo libro, “Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi”, uscito a primavera. Dopo aver annunciato il ritiro dagli incontri pubblici già a giugno, a metà luglio aveva spostato in articulo mortis, il compagno, l'attore e regista e musicista Lorenzo Terenzi. Lo ha fatto perchè, come lei stessa ha spiegato, “Lo Stato chiede un ruolo”. Mentre si sottoponeva a “immunoterapia a base di biofarmaci” per rallentare la malattia, Murgia aveva comprato una nuova casa “con dieci letti dove la mia famiglia queer può vivere insieme”.

Il suo nuovo libro, “Tre ciotole”, si apre con la diagnosi di un male incurabile. “È il racconto di quello che mi sta succedendo. Diagnosi compresa”, racconta. Voleva “arrivare viva alla morte” Michela Murgia. E così ha fatto, senza rinunciare, fino alla fine, a prendere posizione, a far sentire la sua voce libera in favore dei diritti e di una società più inclusiva.

Con la sua famiglia di dieci persone, con i suoi quattro “figli d'anima” (il più grande di 35 anni, il più piccolo di 20), Murgia ha affrontato le ultime fasi della malattia: “Ma non chiamatemi guerriera, odio i militari”, aveva avvertito in un incontro pubblico all'ultimo Salone del Libro di Torino. “Se sono stanca di essere antagonista? In un Paese normale, civile, quello che faccio io lo fanno gli intellettuali e nessuno viene trascinato in tribunale”.

L'editore Einaudi l'ha ricordata in un tweet, citando l'incipit del suo libro “God Save the Queer”: “Dio mi ama come sono e vorrò essere, oppure rimarrò un disordine oggettivo nell'ordine della creazione, un'anomalia di programmazione destinata a stare ai margini, a essere guardata con sospetto, un peccato ambulante per il solo fatto di esistere così come sono?”. Mondadori sullo stesso social ha pubblicato una sua foto scrivendo “Ciao Michela”, con l'emoji di un cuore.