Prende fuoco l’inverter dei pannelli fotovoltaici: fiamme sul tetto della Al.Pi

Sarebbero partite dall’inverter dei pannelli fotovoltaici le fiamme che nel primo pomeriggio di oggi, 10 agosto, sono divampate sul tetto della Al.Pi srl di Tezze sul Brenta.

Il capannone, di recente costruzione (l’azienda si è trasferita qui solo un anno fa) e dotato di un vasto impianto fotovoltaico, è situato in via Einaudi e l’azienda opera nel campo della meccanica di precisione.

Le fiamme si sono propagate parzialmente alla guaina sul tetto: sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco, giunte da Bassano del Grappa, con il rinforzo di una squadra di Cittadella e l’autoscala di Vicenza. I danni sono in fase di verifica.

L’intervento di messa in sicurezza dell’area si è concluso intorno alle 16.