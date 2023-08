Due casi di leptospirosi in pochi giorni nel Vicentino. Un 64enne e un 15enne ricoverati

Sono stati confermati dai test diagnostici eseguiti dagli specialisti del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Bortolo di Vicenza e del San Bassiano due casi di leptospirosi, malattia che agli inizi del secolo scorso causava migliaia di vittime, derivante dal contatto con urine di animali infetti, roditori come i topi in particolare.

Febbre alta e altri sintomi gravi che possono arrivare a insufficienza renale, epatite e problemi polmonari sono stati riscontrati in un adolescente di 15 anni ai primi di agosto e in particolare, nei giorni scorsi, in un 64enne agricoltore, esposto al lavoro tra i campi.

Le sue condizioni non sono buone ma starebbe rispondendo bene alle terapie antibiotiche somministrate appena in tempo, mentre il ragazzo assistito nel polo medico di Bassano del Grappa è fuori pericolo. L’adulto ad oggi ancora in prognosi riservata, che risulta residente nel Comune di Camisano Vicentino, era stato ricoverato domenica scorsa in regime di urgenza in codice rosso.

In nessuno dei due casi riscontrati ci sarebbero certezze assolute sulle modalità di contagio, visto l’arco di tempo ampio dell’incubazione della leptospirosi (da 4 a 20 giorni). Si tratta di un’infezione causata da uno dei diversi agenti patogeni della “spirochete Leptospira”. I sintomi sono bifasici. Entrambe le fasi comprendono episodi febbrili acuti; la 2a fase comprende interessamento epatico, polmonare, renale e meningeo. La diagnosi si basa sulla coltura e sui test sierologici.