Amministrative. Arzignano, Masiero al primo turno. Recoaro conferma Cunegato, Posina Cervo. Cogollo volta pagina

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Urne chiuse alle 15 nei dieci Comuni della provincia di Vicenza chiamati ad eleggero i sindaci e i consiglieri/e comunali. Erano oltre 60 mila gli elettori e le elettrici chiamati ad esprimersi, 88 le sezioni allestite, 26 i candidati sindaco in corso, 37 le liste che si sono aggregate attorno ai loro nomi. Si conferma il trend della scarsa affluenza, evidenziato nelle ultime tornate elettorali. Rispetto alle elezioni comunali precedenti in questi dieci Comuni, infatti, la media per il vicentino, è del 52,95%, di quasi dieci punti più bassa rispetto alla scorsa tornata elettorale amministrativa negli stessi Comuni.

Qui Arzignano: Riccardo Masiero al primo turno, crollo della Lega

Nessun ballottaggio ad Arzignano: Riccardo Masiero straccia i concorrenti al primo turno. Questo almeno dicono i risultati ufficiosi. Crollo della Lega: i cittadini sembrano non aver gradito le manovre dopo l’elezione in Consiglio Regione della sindaca uscente Alessia Bevilacqua (che aveva lasciato il suo nome sul simbolo del candidato Enrico Marcigaglia). I dati sono ancora parziali, ma la coalizione guidata dall’ex assessore Masiero (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Liga, Assieme per Arzignano e lista Masiero Sindaco) avrebbe fatto coriandoli dell’altro pezzo di centro-destra nella città del Grifo. Appena dietro, terzo Luca Lazzaroni (Partito Democratico) e quarto Mauro Perozzo (Nova Repubblica Arzignano). L’affluenza definitiva si colloca al 54,51%: due anni fa, quando era stata rieletta Alessia Bevilacqua, era arrivata al 57,73%.

Qui Recoaro Terme: Cunegato di nuovo sindaco, sconfitte le polemiche

A Recoaro Terme (4.949 elettori ed elettrici) l’affluenza si è fermata al 54,60% (era del 62,75% cinque anni fa): avendo una sola lista (Recoaro Terme 2030) e quindi un solo candidato sindaco (l’uscente Armando Cunegato), è sostanzialmente certa la sua rielezione. Era infatti necessario un quorum del 40% per evitare il commissariamente prefettizio.

Con 5 sezioni scrutinate su 8, con 1200 voti validi per Cunegato, 70 schede nulle o bianche.

Negli ultimi giorni di campagna elettorale il clima era stato infuocato nella cittadina ai piedi delle Piccole Dolomiti, con l’ex sindaco Franco Viero e il vicepresidente della Pro Loco, Giancarlo Munari, che sui social avevano invitato a disertare il voto per consentire l’arrivo, appunto, del commissario. “E’ stata una campagna elettorale bruttissima – commentano in via riservata dall’amministrazione uscente – ora sarà importante ricucire il clima in paese”.



Qui Posina: riconfermato Adelio Cervo, surclassato Cecchellero

Affluenza bassissima a Posina: 27,48% (ma era del 30,81% anche cinque anni fa, influisce infatti il numero di elettori residenti all’estero o lontano dal paese). A fronte di 558 abitanti, infatti, sono ben 1.372 i cittadini e le cittadine iscritti alle liste elettorali. Voci ufficiose confermano il successo del sindaco uscente Adelio Cervo (Per Posina e la sua gente), che avrebbe quasi doppiato l’ex consigliere regionale ed ex sindaco a sua volta, Andrea Cecchellero (Posina nel cuore).

Qui Cogollo del Cengio: finisce l’era Capovilla, elezione certa per Maculan

A Cogollo del Cengio (3.156 gli abitanti) finisce l’era di Gildo Capovilla (Rinasci Cogollo, sindaco uscente), sconfitto alle urne da Massimiliano Maculan (Progetto per Cogollo), che sarebbe il nuovo primo cittadino con circa il 54% dei voti. L’affluenza si attesta più in alto rispetto agli altri Comuni al voto (59,77%, ma comunque più bassa di 12 punti rispetto alle elezioni di cinque anni fa (71,85%).

Qui Lonigo

E’ l’altro Comune che potrebbe andare al ballottaggio, dato che supera i 15 mila abitanti. 14.321 gli elettori e le elettrici chiamati al voto. L’affluenza si attesta ad un tondo 50% (era 62,96% cinque anni fa: un crollo praticamente del 13%). Qui la partita è fra l’uscente Pierluigi Giacomello (liste Con Giacomello per Lonigo, Fratelli d’Italia, Lega Veneta, Lonigo Veramente), Silvano Marchetto (Forza Lonigo, Uniti per Lonigo, Impegno per Lonigo), Valerio De Toni (Valerio De Toni sindaco per Lonigo, Democratici per Lonigo), Luca Restello (Restello Sindaco e Dal Maso per Restello) e Emanuela Vigolo (Vota Contro – Alternativa Civica).

Qui Malo: avanti Marsetti in tutti i seggi

13.299 gli elettori e le elettrici al voto. L’affluenza qui è crollata, alimentata forse dalle polemiche socil: si ferma infatti al 50,12% (era stata del 67,73% cinque anni fa, -17,61%) La competizione è fra il sindaco uscente Moreno Marsetti (lista Marsetti Sindaco) e la candidata progressista Luciana Silvestri (Per Malo). I risultati ufficiali della prima sezione scrutinata (di solito si tratta di quella della casa di riposo), vedrebbero Marsetti doppiare due volte Silvestri. Voci ufficiose confermano che il sindaco uscente sarebbe avanti in tutte le sezioni.

Qui Arcugnano: avanti Cuomo, seconda Siotto

L’affluenza si attesta al 56,25% (era del 64,73% cinque anni fa, -8,48%). Quando sono scrutinate 6 sezioni su 9, risulta avanti Simone Cuomo (Idee in Comune, seconda Simona Siotto (Nuova Arcugnano), terzo il centrosinistra con Flavia Zolla (Obiettivo Arcugnano).

Qui Nove: avanti Rebellato

A Nove affluenza al 57,07% (era del 61,83% nel 2023, pochi mesi fa la crisi della giunta di Luca Rebellato e il commissariamento).

Qui Castegnero Nanto

Nato dalla fusione, appunto, di Castegnero e Nanto, si tratta di un Comune di nuova istituzione composto ora da 5.954 abitanti. L’affluenza si è attestata 55,43%. Candidati sindaco: Manuela Vecchiatti (Uniti per Castegnero Nanto) e Marco Montan (Futuro Insieme).

Qui Albettone

Afflluenza al 51,12% (era al 64,22% cinque anni fa). Per la carica di sindaco si confrontano Raissa Balsemin (Rinnoviamo Albettone) e Patrizio Carotta (Sviluppo Berico).

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