Il paese volta pagina e sceglie Maculan: “Ora serve pacificazione”

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Con 933 voti pari al 53,56%, è Massimiliano Maculan con Progetto per Cogollo il nuovo sindaco del paese ai piedi dell’Altopiano. Sconfitta la compagina di Rinasci Cogollo con Piergildo Capovilla che dopo quasi 12 anni cede quindi la fascia tricolore.

Una campagna corretta e sostanzialmente tranquilla, almeno fino all’ultimo giorno quando la notizia di una lettera anonima di minacce pesanti rivolte anche ai familiari del primo cittadino uscente, ha posato una cappa di tensione sul paese. Inevitabile quindi qualche nervosismo in attesa di un responso tutt’altro che prevedibile: Cogollo ha comunque scelto il cambiamento, confermandolo in tutti e tre le sezioni. Gioia e festeggiamenti, seppur misurati, in prossimità dei seggi col neo letto visibilmente emozionato. Sociale, aggregazione e riqualificazione degli spazi pubblici le parole d’ordine che hanno convinto gli elettori a dare fiducia al 65enne architetto.