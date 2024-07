Emergenza incendi: a Matera muoiono due vigili del fuoco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragedia in Basilicata. Due vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati a spegnere un rogo. I fatti: la loro squadra stava cercando di domare un incendio nel Comune di Nova Siri, contrada Cozzuolo, in provincia di Matera. Le vittime sono Giuseppe Lasalata e Antonio Martino, entrambi 45enne e originari di Matera; lavoravano nel distaccamento dei pompieri di Policoro. Il sindaco di Nova Siri Antonello Mele ha spiegato come sono andate le cose dicendo: “I due erano intervenuti e volevano salvare una famiglia: la loro abitazione era in pericolo per il fuoco. Ma sono caduti in un dirupo e sono stati avvolti dalle fiamme”.

Il cordoglio delle istituzioni. Su X il ministro della Difesa Guido Crosetto ha scritto: “Due vigili del fuoco sono morti mentre cercavano di mettere in salvo un’intera famiglia in pericolo per le fiamme. Si sono comportati da eroi. Piango la loro perdita e mi stringo al dolore delle famiglie e della grande famiglia dei vigili del fuoco”. Mentre, il ministro alla Protezione civile Nello Musumeci ha detto: “Esprimo commozione e rabbia per la triste e tragica scomparsa dei vigili del fuoco. Alle famiglie delle due vittime e a tutto il corpo di appartenenza vanno le mie più sentite condoglianze”.

Le parole del ministro dell’Interno. Dal canto suo, il responsabile del Viminale Matteo Piantedosi ha dichiarato: “Sono profondamente addolorato per i due vigili del fuoco morti. Hanno dimostrato il coraggio e lo spirito di servizio che mostrano i vigili del fuoco in ogni scenario emergenziale per soccorrere e mettere in sicurezza le nostre comunità, mettendo in pericolo la loro incolumità”. Ricordiamo che in queste ultime settimane sono molte le aree italiane in cui si stanno sviluppando gli incendi, favoriti dalle alte temperature e dalla siccità.