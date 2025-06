Maltempo di aprile, delegazione a Roma da Musumeci: a metà giugno i sopralluoghi del ministero

Incontro positivo a Roma tra la delegazione vicentina e il ministro alla Protezione Civile Nello Musumeci. Presente la Provincia di Vicenza, con il presidente Andrea Nardin, la Regione Veneto, con il direttore dell’area Tutela e Sicurezza del Territorio Luca Marchesi, parlamentari vicentini e soprattutto i sindaci della Valle dell’Agno e del Chiampo i cui territori sono stati fortemente colpiti dal maltempo lo scorso 17 aprile.

“Il ministro Musumeci è ben consapevole della gravità di ciò che è accaduto lo scorso aprile, la perdita di due vite, i pesanti danni materiali e la necessità di tanti interventi sul territorio” ha commentato Nardin a margine dell’incontro.

“Per questo – ha aggiunto Nardin – ha risposto prontamente alla richiesta di incontro e per questo sta procedendo celermente anche l’iter per il riconoscimento dello stato di emergenza di rilevanza nazionale: la richiesta è arrivata al ministero dalla Regione Veneto a fine maggio e già a metà giugno prenderanno il via i sopralluoghi congiunti dei tecnici del ministero con i tecnici della Regione. Lo stato di emergenza è fondamentale perché vengano riconosciuti fondi per la ricostruzione, per cui a nome mio, dei sindaci e dei vicentini ringrazio il ministro Musumeci per l’attenzione che ci sta dedicando e ringrazio gli onorevoli vicentini, in particolare Silvio Giovine, che hanno facilitato questo incontro”.

Alla Provincia di Vicenza è stato chiesto di assumere un ruolo di coordinamento tra Ministero, Regione e Comuni, in modo da avere un unico interlocutore e velocizzare le pratiche: “naturalmente – conclude Nardin – ho dato la disponibilità della Provincia, in una logica di collaborazione tra enti e di un lavoro di squadrache sta portando risultati concreti al territorio vicentino”.

