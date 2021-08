Falsi Green Pass: chiusi 32 canali Telegram

Le indagini, tutt’ora in corso, sono rivolte all’identificazione degli amministratori di ulteriori canali individuati oltreché degli acquirenti. I trentadue i canali Telegram sono stati sequestrati in via preventiva dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Procura Capitolina, che ha così consentito l’interruzione dell’attività.

La vendita dei finti green pass, che, andavano dai 150 ai 500 euro. In uno dei messaggi inviati da un gruppo di truffatori si legge: “Ciao, ti spiego brevemente come funziona. Attraverso i dati che ci fornisci (nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita) una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e (quindi sì, risulti realmente vaccinato per lo Stato) e da lì in green pass”.