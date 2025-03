Due nuovi canali per rimanere in contatto con Eco Vicentino: arrivano le news su Telegram e Whatsapp

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo qualche giorno di test, la notizia è ora ufficiale e il lancio vero e proprio può avvenire: per rimanere informati sulle nostre notizie locali e nazionali da oggi è possibile iscriversi ai canali di Eco Vicentino su Telegram e Whatsapp: sarà così possibile ricevere le notizie in tempo reale sul propria piattaforma di messaggistica preferita.

Due nuove opportunità che si aggiungono ai nostri canali Facebook, Instagram e Youtube, con l’obiettivo di raggiungere i nostri lettori e le nostre lettrici in modo sempre più semplice e organizzato: in un unico posto, in ordine cronologico, sarà infatti possibile ricevere tutte le nostre news, con la possibilità di scegliere quale delle due piattaforme si ritiene più agevole.

Per avviare il servizio sarà sufficiente iscriversi cliccando qui per il canale Whatsapp e qui per il canale Telegram, a scelta.

Si tratta di un ulteriore sviluppo dei nostri canali social con l’obiettivo di diversificare sempre più anche i fornitori degli stessi, anche con l’obiettivo di raggiungere un pubblico sempre più ampio.

Chiunque si iscriva al nostro canale WhatsApp e al nostro canale Telegram potrà dunque ottenere costanti aggiornamenti in tempo reale dal vicentino, ma anche dal Veneto e dal territorio nazionale, ai quali potrà liberamente accedere da queste due piattaforme di messaggistica una volta iscritto/a. Sarà così ancora più facile consultare anche la cronologia delle nostre condivisioni.

Nella speranza di incontrarvi numerosi su queste piattaformee sempre disponibili a raccogliere i vostri consigli e suggerimenti, non ci resta che augurarvi buona lettura!