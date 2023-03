Farine di insetti: etichettatura specifica e scaffali appositi. Cucina italiana candidata a patrimonio dell’Umanità

Il 26 gennaio scorso è entrato in vigore il regolamento che autorizza la commercializzazione delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere. Ancora prima l’Unione Europea aveva dato il via libera ai grilli in polvere, congelati, in pasta ed essiccati e nelle medesime forme sono già commercializzati la locusta migratoria, dalla fine del 2021, e la larva gialla della farina dal marzo dell’anno scorso.

Tante le polemiche e il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida oggi ha annunciato la firma di quattro decreti che garantiscono un’etichettatura specifica e delle scaffalature apposite in cui sia visibile la provenienza, in modo che chi vorrà scegliere grilli, larve e locuste possa indirizzarsi lì e chi non vorrà farlo potrà tenersi lontano. Il ministro ha spiegato: “Dobbiamo rafforzare la capacità di discernimento delle persone. Così in pieno accordo con le Regioni, garantiamo ai cittadini italiani la consapevolezza di quello che mangiano e facciamo dell’Italia una nazione all’avanguardia in questo senso”.