Giornata Regionale dei Colli Veneti: a piedi o in bici, l’importante è scoprire il territorio

Stanchi di stare in casa? Buone notizie: la primavera è arrivata e con essa il momento ideale per uscire e godersi l’aria aperta a contatto con la natura. Domenica 26 marzo in occasione della seconda edizione della Giornata Regionale per i Colli Veneti, l’Ogd Pedemontana Veneta e Colli ha organizzato cinque opportunità per scoprire e valorizzazione il patrimonio collinare locale e l’ospitalità e la gastronomia che offre: tre sono percorsi in bicicletta, due a piedi. Nicolas Cazzola, presidente dell’Ogd ne ha parlato a Radio Eco Vicentino.

Il primo appuntamento, ‘Biciclettando da Calvene a Thiene’ è un tour in compagnia di una guida cicloturistica. Durante l’itinerario verrà illustrato il ruolo di Calvene nella Grande Guerra e la Civiltà di Villa a Lugo di Vicenza. Lungo il percorso ci si fermerà a degustare la birra artigianale al birrificio Groove, a visitare la Pieve di S. Maria a Zugliano e la Chiesa della Natività a Thiene. Il giro terminerà con un aperitivo all’Enoteca Papillon.

Nella seconda iniziativa, ‘Biciclettando da Chiuppano a Thiene’, una guida illustrerà il ruolo di Chiuppano durante la Grande Guerra e si scopriranno aspetti legati all’archeologia industriale e alla ferrovia. A seguire, le visite alla Chiesa di S. Lucia di Carrè e all’Oratorio della Madonnetta a Centrale di Zugliano. Dopo una sosta per una degustazione dei prodotti della Fattoria Valdastico di Zanè, l’appuntamento si concluderà con la visita guidata della Chiesa della Natività di Thiene e un aperitivo a cura di Tresor Cafe Bar.

Il terzo itinerario ‘Biciclettando da Malo a Isola Vicentina’ prevede l’accesso al Museo Mondonovo Maschere a Malo. Ad attendere il pubblico una gustosa merenda a cura di Fattoria La Greppia di Malo e il ricco aperitivo finale preparato da Nova Atelier Dolce & Salato a Isola Vicentina.

Il quarto appuntamento in programma è l’escursione a piedi ‘Valli e Colli di Colceresa’ in collaborazione con Chiara Bertacco, guida ambientale escursionistica. Un itinerario ad anello che consentirà di apprezzare paesaggi formati da ciliegeti, oliveti e vigneti, boschetti, rogge e mulini. Al termine è previsto un pranzo presso la Trattoria Da Battista a Molvena.

A concludere questa serie di iniziative c’è la passeggiata ‘Tra colli e contrà, un passo alla volta’. Un itinerario a Caltrano, accompagnati da guide ambientali escursionistiche, tra racconti e storie di un piccolo paese ai piedi della montagna. Per concludere la mattinata è prevista la ‘merenda del boscaiolo’ a cura della Fattoria del Legno.

Gli eventi – che comprendono anche le guide e la parte enogastronomica – sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria inviando un email all’indirizzo: info@visitpedemontana.com oppure contattando il numero: 0445-804837. Per maggiori informazioni consultare il sito web visitpedemontana.com.