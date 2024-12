Femminicidio nell’ascolano: un 48enne uccide la moglie e tenta il suicidio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A Ripaberarda, provincia di Ascoli Piceno, si è consumato l’ennesimo femminicidio di questo 2024. In questo paesino – che conta 900 abitanti – situato nelle Marche, questa mattina (19 dicembre) un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie nel sonno e ha poi tentato il suicidio tagliandosi le vene con la stessa lama. In un primo momento si era diffusa la notizia che la vittima, 45 anni, era stata raggiunta da diverse coltellate, ma su questa ricostruzione i carabinieri al momento sono cauti, in attesa delle considerazioni del medico legale. Nessun dubbio comunque che si sia trattato di un omicidio commesso dal marito.

L’uomo è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Sul luogo del delitto arriveranno il medico legale che dovrà stabilire l’esatta causa della morte della donna la cui famiglia gestisce un’osteria al piano strada della stessa palazzina lungo la provinciale dove è avvenuto l’omicidio a Ripaberarda, piccola frazione del comune di Castignano in provincia di Ascoli Piceno.

Al momento della tragedia, secondo quanto raccolto finora, erano presenti i figli della coppia, di 8 e 10 anni, presi in consegna dai nonni materni. Sarebbe stato l’uomo a dare l’allarme ai suoi familiari che non risiedono nella palazzina e questi hanno poi chiamato il 112. Sono ancora ignote le cause della lite sfociata nel femminicidio. Indagano i carabinieri della stazione di Ripaberarda.