Famila Schio, la Turchia rimane terra di disfatte: Mersin dilaga sin dai primi minuti

Sotto di 15 punti al primo quarto, “raddoppio” con un passivo monstre di 30 punti a metà confronto. Poi le turche del Mersin Cukurova rifiatano e concedono qualche tiro a canestro in più, ma la miseria dei 17 punti realizzati in metà partita non può venire compensata dai minuti residui. Serata nell’abisso per le orange del Beretta Famila Schio, che chiudono l’anno europeo nel peggiore dei modi, lasciando in dote qualche retropensiero disturbante in funzione del passaggio alla terza fase e al target Final Six. Da scacciare via il prossimo 7 gennaio al PalaRomare, in un confronto dal valore specifico altissimo con Bourges.

Non va meglio alla Reyer Venezia, che nell’altro confronto italo-turco del basket femminile cede ma combatte per 40′ effettivi almeno contro le campionesse in carica del Fenerbahce. Al palazzo di Mersin si è giocato di fronte a 3 mila tifosi che spingono la squadra delle proprie beniamine a piazzare un parziale pesante di 14-0 che scava la fossa alle arancioni. Con Mersin che mette la freccia e scappa via dopo 8 vittorie in altrettanti incontri si fa più fitta la bagarre per i pass in palio per le inseguitrici: i 5 successi e 3 ko di Schio sono ora condivisi con Landes e Bourges.

Le statistiche del match sono impietose. Le padrone del parquet dominano dalla linea lunga di tiro concludendo con uno stratosferico 50% sui 3 punti, contro un 7.69% delle scledensi, che trovano una sola retina dalla distanza in tutta la partita. Oltre la media anche il dato sui tiri da 2 per Mersin (52,5%) contro il sostanziale uno su tre delle ospiti, precisissime anche sui liberi con il 93% (un solo errore) contro il tre su quattro ok (75%). Guardando ai bottini personali delle atlete, serata da urlo per Howard che mette a referto ben 26 punti, Laksa e Dojkic in compia non ci arrivano nemmeno vicino, con 11 a testa, uniche in doppia cifra.

IL TABELLINO DEL MATCH – CBK Mersin Cukurova-Beretta Famila Schio 86-52

Parziali 23-8, 47-17, 65-37

CBK Mersin: Howard 26, Yalcin 2, Anderson 13, Magarity ne, Fauthoux 10, Thorton 0, Araujo 5, Yaya 0, Atas 5, Rupert 20, Samuelson 3, Bilgic 2.

Beretta Famila Schio: Juhasz 4, Bestagno 3, Zanardi 0, Verona 5, Panzera 0, Salaun 4, Dojkic 11, Andre 8, Keys 6, Laksa 11.