Femminicidio Torzullo, suicidi i genitori del reo confesso Carlomagno

Una tragedia infinita. I genitori di Claudio Carlomagno, arrestato per il femminicidio della moglie Federica Torzullo, sono stati trovati morti, ieri sera, nella loro abitazione di Anguillara Sabazia. Si sarebbero tolti la vita, impiccandosi. La coppia, forse, non avrebbe retto al peso di quanto accaduto: anche se non c’è ancora certezza, l’interpretazione del gesto sembra univoca, probabilmente confermata dal biglietto lasciato da Maria Messenio e Pasquale Carlomagno al loro altro figlio. Una lettera lasciata nell’appartamento romano dell’uomo, che dopo averlo letto ha chiamato subito la zia. E’ stata la donna a dare l’allarme. Le forze dell’ordine sono arrivate nell’abitazione dei due e hanno scoperto i corpi sospesi nel porticato.

Quello che per ora appare certo è che i due sarebbero dovuti comparire davanti agli inquirenti nei prossimi giorni per fare luce su punti oscuri della confessione di Carlomagno. Nonostante l’ammissione dell’uomo ci sono ancora degli elementi che non tornano, come la presenza del padre davanti casa poco dopo il delitto. La donna,Maria Messenio, ex poliziotta, era assessora alla Sicurezza del Comune e si era dimessa subito dopo l’arresto del figlio.

Claudio Carlomagno ha saputo della morte dei genitori. E ora è sorvegliato a vista nel carcere di Civitavecchia dove è detenuto. Lo ha fatto sapere il legale dell’uomo, Andrea Miroli che in una nota scrive: “Il mio pensiero adesso non va solo al mio assistito (che ne è venuto a conoscenza ed è sorvegliato a vista) e a come affronterà questa terribile notizia, ma anche a suo figlio che in pochi giorni ha perso la mamma, i nonni e per molto tempo il padre”.