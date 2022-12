Frana Casamicciola: ritrovata l’auto dell’ultima dispersa. Evacuate oltre 1000 persone dalla zona rossa

Dopo l'ennesima giornata di ricerche incessanti le squadre di soccorritori all'opera nella zona della frana di Casamicciola ad Ischia hanno ritrovato l'auto dell'ultimo dei dispersi, la giovane Maria Teresa Arcamone, 31enne cameriera, ancora dispersa ad una settimana dalla tragedia. Grazie alla tregua concessa dal meteo si sta scavando nella zona della casa di Mariateresa e la sua macchina è stata trovata, sepolta dal fango,, della quale non si ha ancora traccia.

Intanto alcune delle 54 famiglie, che la scorsa notte non hanno lasciato le case nella zona rossa di Casamicciola, si sono presentate al centro di accoglienza chiedendo una sistemazione alberghiera. Lo ha reso noto il commissario straordinario del Comune isolano, Simonetta Calcaterra, nel punto stampa di poco fa, dicendosi convinta che nel corso della giornata crescerà il numero di coloro che accoglieranno l'invito ad uscire dall'area potenzialmente pericolosa. Nel complesso il commissario sottolinea che “il sistema ha funzionato”, ricordando che ieri prioritariamente “sono stati raggiunti da medici, infermieri e ambulanze tutti i fragili individuati dalla Asl”.

Ed è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge con aiuti alle aree colpite dalla frana del 26 novembre, approvato giovedì dal Consiglio dei ministri. In particolare il provvedimento finanzia con 10 milioni di euro per il 2022 il Fondo regionale di protezione civile, mentre per quanto riguarda le aree dei comuni di Casamicciola e Lacco Ameno prevede la sospensione ai versamenti tributari, delle cartelle esattoriali, dei contributi e dei termini per gli adempimenti fino al 30 giugno 2023. Si posticipa inoltre di un anno, al 31 dicembre 2023, il termine per lo smantellamento della Sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli.