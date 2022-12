Serie C: L.R. Vicenza-Pergolettese, tante curiosità sul prossimo avversario del Lane

La 17esima giornata del girone A di serie C vede il lanciatissimo L.R. Vicenza ospitare allo stadio Menti la Pergolettese. Una sfida in cui entrambe le formazioni arrivano forti della vittoria ottenuta nel turno infrasettimanale, biancorossi vincenti a Trento e lombardi vittoriosi in casa contro il quotato Novara grazie alla rete messa a segno da Mattia Iori, a seguito della sconfitta i piemontesi hanno esonerato il tecnico Cevoli. I gialloblu allenati da Alberto Villa hanno totalizzato finora 22 punti, dimostrando un buon gioco, e mantengono saldamente la nona posizione in piena bagarre play off. La differenza tra i cremaschi e i vicentini è di sette punti in graduatoria ma questo non deve far illudere ad una partita dal risultato scontato, anzi, la categoria insegna che prendere sotto gamba il proprio avversario può portare a brutte figure con pesanti sconfitte.

LE ULTIME PARTIE DELLA PERGOLETTESE– Il ritrovato Lane, sotto la guida di Modesto, deve però scendere in campo con l’obiettivo di vincere e portare a casa l’intera posta in palio giocando con equilibrio e senza la foga di voler andare subito a rete. I prossimi avversari hanno tra le caratteristiche principali un attacco che segna molto, 20 gol finora, ma allo stesso tempo ne subisce tanti portando a zero la differenza reti per le 20 subite. Dando uno sguardo alle ultime cinque partite, la Pergolettese ha totalizzato otto punti grazie alle due vittorie, Novara appunto e Trento, oltre a due pareggi con Pro Vercelli e Renate e una sola sconfitta per mano della Virtus Verona. Da registrare anche la fragorosa caduta in casa ai danni della capolista Pordenone per 1-5 all’undicesima giornata e la sonora batosta inflitta al Padova per 5-0 alla quinta di campionato, insomma una formazione che sa stravincere o perdere clamorosamente, risultando alquanto imprevedibile. Nelle sedici partite disputate i cremaschi hanno ottenuto sei vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte.

I MARCATORI– La società presieduta da Massimiliano Marinelli ha tra i goleador solo quattro marcatori con più di una rete, in vetta alla classifica dei bomber lombardi c’è il giovanissimo Fabio Abiuso, classe 2003 in prestito dal Modena, con quattro reti. Lo segue il trequartista 25enne Mattia Iori con tre centri, stesso bottino anche per l’ecuadoriano Kevin Varas, il centrocampista ha però segnato due gol su tre da calcio di rigore. A due reti un altro centrocampista, il 21enne Lorenzo Andreoli, tra i tanti giocatori fermi ad un solo gol c’è anche l’ex biancorosso Davide Bariti che ha indossato la maglia del Vicenza nella stagione 2011-2012.

GIUDICE SPORTIVO– Il Lane dovrà fare a meno di Matteo Stoppa e Thomas Sandon per la sfida contro la Pergolettese, entrambi fermati per un turno a causa del quinto giallo ricevuto nella gara con il Trento. I lombardi, invece, dovranno fare a meno del centrocampista Artioli, anche lui squalificato per un turno, espulso per doppia ammonizione contro il Novara. Torna in diffida Franco Ferrari, con l’ammonizione subita nell’ultima gara porta a nove i gialli a referto. Oltre agli squalificati Francesco Modesto dovrà fare a meno degli infortunati Busatto e Ronaldo, out per altri 15 giorni, e dell’esterno Federico Valietti che rimarrà assente per circa due mesi a causa della lussazione della spalla destra.

MODULO TATTICO– I gialloblu sono soliti scendere in campo con un 3-5-2 anche se nell’ultima partita contro il Novara, Alberto Villa ha schierato un 3-4-2-1. Difesa che punta sull’inossidabile trio Piccinini, Lambruschi e Arini con Soncin tra i pali. A centrocampo i giocatori più utilizzati sono Bariti, Andreoli, Gulu, Artioli e Villa a causa della squalifica di Artioli potrebbe giocare Verzeni. L’attacco ha visto spesso in campo Abiuso e Cancello. Arbitra l’incontro Stefano Milone della sezione di Taurianova che ha tre precedenti con la Pergolettese (due vittorie e una sconfitta), nessuna direzione invece con il Lane.