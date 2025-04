Volley, Conegliano nella storia: battuta Milano e ottavo scudetto in bacheca

. Il dream team gialloblù ha battuto Milano anche nella gara tre della finale scudetto 2024/25, laureandosi campione d’Italia. Al Pala Verde Conegliano ha chiuso il match in tre set (25-22, 25-20, 25-21). In gara uno la vittoria in quattro set, partita senza storia anche in gara due con un altro tre a zero. Prima del trionfo finale.

La gara. Forte del 3-1 e del 3-0 conquistati nei primi due appuntamenti della serie, Conegliano si presenta davanti al pubblico del PalaVerde per giocarsi gara-3 della finale Scudetto contro Milano, con la grande occasione di festeggiare davanti ai propri tifosi il suo ottavo campionato italiano. E non fallisce l’obiettivo. Dopo un avvio marchiato Vero Volley, le Pantere prendono in mano le redini del gioco con Haak e Gabi, passando in vantaggio sul 7-6 e non cedendo più la leadership per tutto il resto del parziale. La prima frazione si chiude sul 25-22 a favore di Conegliano, nonostante i tentativi di Orro di tenere a contatto Milano.

Gli altri set. Si passa allora al secondo gioco e la squadra di coach Santarelli ricomincia subito a spingere: Zhu diventa sempre più protagonista con il passare dei minuti, mentre Danesi e Cazaute animano la Vero Volley. L’Imoco sale sul +6 (18-12), con le solite Haak e Gabi a trascinare le venete, e sigilla anche la seconda frazione con un netto 25-20. Solo un set divide quindi Conegliano dalla conquista del titolo: le Pantere affilano ulteriormente gli artigli e mettono a segno la zampata decisiva nel momento propizio. Orro e Daalderop provano a tenere accesa una flebile speranza per la formazione di Lavarini e il terzo set resta in equilibrio a lungo, ma quando il pallone inizia a scottare è l’Imoco a realizzare le giocate vincenti. L’ace di Gabi infiamma il PalaVerde sul 21-17 e dà lo slancio finale alle venete: Fahr e compagne vincono 25-21 pure l’ultima frazione, completando l’opera grazie soprattutto ai 22 punti di serata messi a referto da Haak e ai 16 di Gabi. Dall’altra parte, Egonu è invece la migliore per la Vero Volley con i suoi 18 punti. Si chiude quindi con un netto 3-0 totale a favore di Conegliano la serie Scudetto contro Milano, risultato che consente all’Imoco di laurearsi Campione d’Italia per l’ottava volta nella propria storia e per la settima di fila. Le Pantere si confermano così le regine indiscusse del volley femminile italiano: 52 vittorie in 53 partite stagionali finora e otto successi su otto incontri contro la Vero Volley. Un cammino impressionante.