Fonte Margherita, obiettivo 30 milioni di bottiglie in vetro entro fine anno

Fonte Margherita continua a crescere nel canale horeca con i nuovi formati di Fonte Regina Staro da 46cl e di Sorgente Alba da 50cl e da 75cl: nuove bottiglie riservate a bar, ristoranti e strutture alberghiere. Grazie a queste novità di prodotto e ad altre che si aggiungeranno nei prossimi mesi è sempre più vicino l’obiettivo di 30 milioni di bottiglie in vetro entro fine anno.

Sul piano produttivo nel biennio 2021-2022 l’azienda di imbottigliamento di Torrebelvicino ha previsto un nuovo investimento per un milione di euro per accrescere l’automazione industriale e ampliare il parco bottiglie in vetro per i suoi vari canali distributivi, dalla grande distribuzione organizzata all’horeca, dal vending al porta a porta.

Nei suoi tre stabilimenti Fonte Margherita annovera cinque moderne linee di produzione, tre linee riservate all’imbottigliamento in vetro dell’acqua minerale, una per l’acqua imbottigliata nel cartone riciclabile e una linea dedicata alle bibite analcoliche. L’acqua è sempre quella pura ed incontaminata delle Piccole Dolomiti. I costanti investimenti consentono di rinnovare gli impianti e il parco bottiglie in vetro adattandoli alle mutevoli esigenze dei mercati, italiani ed internazionali, in cui l’impresa veneta è distribuita. Per il 2021 l’azienda punta ad una ulteriore crescita economica, almeno il 25% sull’anno precedente, in modo da raggiungere i 3,5 milioni di fatturato.

L’impresa di imbottigliamente, che trae le sue origini nel 1845, annovera oggi tre stabilimenti, cinque marchi di storiche acque minerali delle Piccole Dolomiti (Fonte Margherita, Fonte Regina Staro, Acqua Azzurra, Fonte Lonera, Sorgente Alba), due linee di bibite analcoliche ed è presente in Italia e all’estero in alcune insegne della grande distribuzione, nell’horeca, nel porta a porta e nel vending (distributori automatici). Nel rispetto dell’ambiente imbottiglia in vetro, per lo più a rendere, e nel nuovo packaging in cartone interamente riciclabile. Tra i suoi valori la sostenibilità ambientale e sociale, la solidarietà attraverso il sostegno alla Fondazione onlus di ricerca scientifica pediatrica “Città della Speranza”, la non-alcoholic mission e la promozione di uno stile di vita sano.