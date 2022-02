Gimbe: frena la discesa dei casi Covid. Oggi 249 i decessi. Ema, ok alla terza dose dai 12 anni un su

dal 16 al 22 febbraio sono stati 349.122 con un -20,6%, a fronte del -32% della settimana precedente. Calo che va di pari passo con un’ulteriore riduzione dei tamponi totali effettuati (-19,6%). E’ la nuova fotografia scattata dalla Fondazione Gimbe che rileva anche come nello stesso arco di tempo, in tutte le Regioni si rilevi una riduzione percentuale dei nuovi casi: dal -0,5% della Calabria al -35,9% del Friuli-Venezia Giulia.

Il presidente della Fondazione Nino Cartabellota predica cautela. Perché la “discesa della quarta ondata non significa circolazione endemica del virus né, tanto meno, fine della pandemia.” Dunque il monito: “Indipendentemente dal termine dello stato di emergenza” non si aboliscano le “misure di sanità pubblica come mascherine al chiuso e isolamento dei positivi, indispensabili per consentire la completa riapertura di tutte le attività”.

E’ stato ieri il premier Mario Draghi, da Firenze, a confermare lo stop allo stato d’emergenza dal 31 marzo. Il capo del governo ha assicurato che non verrà prorogato oltre. E l’Italia divisa in zone di colore dal giorno dopo finalmente cesserà di esistere. “Il nostro obiettivo è riaprire del tutto, al più presto”, ha detto Draghi. E anche il super green pass, che ha mandato in fibrillazione il governo generando divisioni, presto potrebbe essere messo nel dimenticatoio. “Metteremo gradualmente fine all’obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all’aperto” ha sottolineato il premier. Addio anche alle mascherine all’aperto così come le Ffp2 in classe. Nessuna quarantena per i contatti dei positivi.

Secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute in Italia nelle ultime 24h, si registrano 46.169 nuovi contagi a fronte di 484.530 tamponi effettuati e si contano altri 249 decessi. Il tasso di positività scende al 9,5%, rispetto al 10,2% di mercoledì. Risultano ancora in calo le terapie intensive (-47) e i ricoveri negli altri reparti (-402).

L’Agenzia europea del farmaco ha dato il via libera alla somministrazione, quando ritenuto opportuno, della terza dose del vaccino anti-Covid Pfizer dai 12 anni in su. L’ Ema ha inoltre raccomandato di estendere l’utilizzo del vaccino anti-Covid Spikevax di Moderna ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.