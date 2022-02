Svolta per entrare in azienda ma non vede l’arrivo della moto, grave incidente in strada Marosticana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si stava recando al lavoro e mentre svoltava per entrare nel parcheggio dell’azienda non si è accorto del sopraggiungere di una moto causando un grave incidente. L’episodio è avvenuto poco prima delle 14 di oggi, 24 febbraio a Sandrigo in strada Marosticana. L’impatto, violento, è stato causato da una Ford Fiesta condotta da un giovane ventenne che ha rischiato di trasformare il sinistro in tragedia.

Il centauro, 17enne alla guida di una Yamaha 125, mentre percorreva Via Piave in direzione Marostica si è trovato davanti l’auto, in fase di svolta per entrare nell’azienda Fitt, non ha avuto nemmeno il tempo di frenare terminando violentemente contro l’utilitaria. Il terribile impatto avvenuto tra la parte frontale della moto e lo spigolo posteriore destro dell’auto, ha proiettato il motociclista a circa 25 metri di distanza e la moto a quasi 30 metri. A terra non si sono rilevate tracce di frenata, probabile che la manovra di svolta non abbia dato il tempo al motociclista di agire sui comandi.

P.L. è stato soccorso dal Suem e trasportato presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza, le sue condizioni sono in fase valutazione, sono state rilevate sicure fratture agli arti. Il traffico ha subito gravi rallentamenti durante le prime fasi del soccorso. Intervenute due pattuglie della Polizia Locale del Consorzio Nevi provenienti dai distaccamenti di Sandrigo e Monticello Conte Otto per regolare il traffico e procedere ai rilievi, terminati alle 15.30.