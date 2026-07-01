Il caldo allenta la morsa: oggi 21 città da bollino rosso, domani due. In arrivo temporali

Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad accogliere una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate dal bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo due. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione civile ha, infatti, diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto.

Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione mondiale della sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia. “Per quanto riguarda le dichiarazioni dell'Oms” su 5 decessi in 24 ore, in Italia, per il caldo, “a noi attualmente non risultano”. Così la responsabile del Dipartimento della Prevenzione del ministero della Salute, Campitiello, che ha annunciato per oggi delle verifiche. “Noi agiamo sui dati reali, l'Oms fa una conta in proiezione statistica. I Comuni italiani – ha concluso – sono tantissimi e faremo il punto su quanti e quali dati nuovi abbiamo e potremmo dare un dato reale che probabilmente non coinciderà con quello dell'Oms”.

Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il Servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il Servizio marino di Copernicus rilevando “il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo”. “Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini”, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte.