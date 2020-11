Coronavirus in Italia da settembre 2019: i dati in uno studio dell’Istituto Tumori di Milano

Sono risultati impressionanti quelli a cui è giunto l’istituto Tumori di Milano, insieme all’università di Siena. Contrariamente a quanto diffusamente creduto fino a questo momento, il Coronavirus circolava in Italia già a settembre 2019, e quindi molte settimane prima di quando si è cominciato a cercare il paziente zero e a ricostruire la prima catena del contagio. La ricerca ha analizzato i campioni di 959 persone totalmente asintomatiche che, tra settembre 2019 e marzo 2020, avevano partecipato agli screening per il tumore al polmone. Stando ai risultati, l’11,6% di queste persone (e dunque 111 partecipanti su 959) aveva già allora gli anticorpi contro il Coronavirus. Il 14% già a settembre, il 30% nella seconda settimana di febbraio 2020, e il maggior numero (53,2%) in Lombardia.

Tutto ciò significa che il virus SarsCov2 ha cominciato a diffondersi nel nostro Paese già dall’estate 2019, in diverse regioni italiane: a settembre era presente nei campioni di pazienti residenti in 5 regioni diverse e nelle altre analisi dei campioni raccolti tra settembre e marzo, è stato registrato almeno un caso di paziente positivo proveniente da 13 regioni italiane. Lo studio è stato condotto dall’Istituto dei tumori di Milano e dall’università di Siena, ha come primo firmatario il direttore scientifico Giovanni Apolone ed è stato pubblicato sulla rivista Tumori Journal.