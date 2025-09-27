Imprenditore italiano trovato morto in Albania. La Farnesina segue il caso
Sarchi cittadino italiano originario di Cunardo (Varese), era l’amministratore della Tegola Edilcentro, società italo-albanese con sede a Tirana specializzata nella produzione di mattoni. L’omicidio sempre secondo le prime indiscrezioni, sarebbe avvenuto nelle prime ore della mattinata di sabato 27 settembre nel villaggio di Salari. Le autorità hanno subito disposto posti di blocco e controlli in diverse aree per rintracciare l’autore o gli autori del delitto. Sarchi si recava spesso nella zona per praticare attività venatoria.
La Farnesina segue il caso. Sin dalla prima segnalazione l’Ambasciata d’Italia a Tirana e il Consolato generale d’Italia a Valona si stanno coordinando con la Farnesina e sono in contatto costante con i familiari del connazionale. Il caso è seguito con la massima attenzione “per accertare i contorni della vicenda e per prestare ogni possibile assistenza di natura consolare”, si legge in una nota.