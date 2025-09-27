Gaza, Hamas accetta il piano Trump: ritiro Idf in cambio degli ostaggi

Tra i 21 punti del piano Trump per Gaza c’è appunto il ritiro graduale delle truppe israeliane dalla Striscia, preceduto dal rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore dalla sigla dell’intesa. Hamas -secondo quanto riferisce un esponente del gruppo in dichiarazioni ad Al Araby – dice però di non aver ancora ricevuto alcuna proposta.

Nel piano Trump si legge: “Gaza sarà governata da un governo temporaneo e transitorio composto da tecnocrati palestinesi, che saranno responsabili della fornitura di servizi quotidiani alla popolazione della Striscia. Il comitato sarà supervisionato da un nuovo organismo internazionale istituito dagli Stati Uniti in consultazione con i partner arabi ed europei. Definirà un quadro per il finanziamento della riqualificazione di Gaza fino al completamento del programma di riforme dell’Autorità Nazionale Palestinese”.

Intanto sono almeno 44 i palestinesi uccisi dall’alba di oggi nella Striscia dagli attacchi israeliani. Lo riferisce al Jazeera citando fonti mediche. Tra le vittime, 25 le persone uccise a Gaza City.