Incidente sul lavoro, fuga di ammoniaca in azienda: muore un 19enne

vita. È accaduto all’interno dell’azienda Frigo Caserta a, la stessa dove il 31 dicembre scorso morì schiacciato da un muletto Pompeo Mezzacapo, 39 anni. L’ultima vittima sul lavoro ha 19 anni. Si chiama Patrizio Spasiano, è residente a Napoli e dipendente di una ditta esterna che stava effettuando lavori di manutenzione. Il corpo del giovane è stato trovato dai vigili del fuoco senza vita, su un’impalcatura. Le operazioni di recupero sono state difficoltose a causa della densità della nube tossica prodotta dall’incidente.

La perdita è avvenuta da un un serbatoio sul quale erano in corso lavori di manutenzione da parte dei quattro operai. Tre di loro sono riusciti a fuggire, a guadagnare l’uscita e salvarsi. Spasiano è rimasto intrappolato all’interno, senza possibilità di respirare. Oltre ai vigili del fuoco, la particolare natura dell’incidente ha richiesto anche l’intervento dei nuclei per il rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico di Napoli e Caserta, con il supporto di un carro autoprotettori e un’autobotte. Per motivi di sicurezza, tutta la zona circostante l’azienda – comprese le fabbriche limitrofe – è stata evacuata.

Nel frattempo, proprio nella giornata di ieri, sono usciti gli ultimi numeri dell’Inail (l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) relativi alle denunce di infortunio sul lavoro nei primi 11 mesi del 2024. Il dato è lievemente in aumento rispetto all’anno precedente. Si contano 543.039 denunce, vale a dire uno 0,1% rispetto in più rispetto alle 542.568 denunce dello stesso periodo del 2023. Considerando gli anni prima, l’aumento è dell’8,1% rispetto a gennaio-novembre 2021 e del 10,3% rispetto a gennaio-novembre 2020. Lo stesso dato è in diminuzione del 16,7% sul 2022 e dell’8,1% sul 2019, anno che precede la crisi pandemica.